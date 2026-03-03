Сердце разбито: у известного на весь мир сироты макаки из зоопарка отнимут плюшевого друга

В зоопарке города Итикава готовятся к важному этапу взросления шестимесячного детеныша японской макаки по кличке Панч. Смотрители планируют забрать у него единственного друга — плюшевого орангутана, который заменял малышу мать после того, как от него отказалась родительница. Об этом сообщает издание The Tab.

В одном из зоопарков Японии готовятся к непростому, но необходимому этапу взросления детеныша японской макаки по имени Панч. Смотрители учреждения в городе Итикава приняли решение со временем изъять у него плюшевую игрушку, которая стала для него настоящим другом и заменой матери.

Панч приобрел широкую известность в социальных сетях в феврале 2026 года. Судьба малыша сложилась непросто: его мать отказалась от него сразу после появления на свет, а сородичи не проявляли желания принимать детеныша в стаю. Чтобы скрасить одиночество макаки, сотрудники подарили ему мягкую игрушку в виде орангутана. Как отмечают в зоопарке, этот подарок полностью заменил Панчу материнское тепло, и с тех пор обезьянка не расстается с плюшевым спутником.

Несмотря на трогательную дружбу, специалисты зоопарка не оставляют надежд вернуть детеныша в естественную для него среду — общество сородичей. В официальном аккаунте зоопарка в соцсети X пояснили, что Панча уже выпустили в общий вольер, куда имеют доступ другие макаки. Специалисты полагают, что такой метод поможет стае быстрее признать малыша своим членом.

Игрушка в этом процессе играла важную, но временную роль. Она не давала Панчу слишком сильно привязаться к людям. Однако недавно детенышу исполнилось полгода. В природе именно с этого возраста молодняк японских макак начинает постепенно отделяться от матери и становиться более самостоятельным.