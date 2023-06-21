«Сердце станет выносливее, легкие и кости укрепятся»: стало известно, как ежедневная ходьба спасает человека от рисков
Терапевт Асанов рассказал назвал оптимальное количество шагов в день
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Малоподвижный образ жизни считается вредоносным для здоровья человека. Многие люди считают количество шагов и ежедневно стремятся выполнить «норму» — 10 тысяч шагов.
Врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, сколько шагов в день необходимо делать человеку, чтобы пройденная дистанция приносила пользу здоровью.
«Лежачий или сидячий образ жизни может спровоцировать избыточный вес, а также возрастает риск потери костной массы, атрофии мышц и возникновения других проблем. Ходьба является универсальной формой движения. В ней нет перепадов, как, например, в беге, поэтому во время пешей прогулки не оказывается отрицательного воздействия на суставы», – заявил терапевт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Немногие виды физической активности, отметил врач, дают так много преимуществ, как регулярные прогулки. Систематическая ходьба может подарить массу положительных эффектов.
«Ваше сердце станет выносливее, легкие и кости укрепятся, улучшится работа мозга, укрепятся мышцы, повысится выносливость, стабилизируется уровень сахара в крови, улучшится осанка, стабилизируется кровяное давление. 10 тысяч шагов – оптимальная нагрузка, позволяющая организму оздоравливаться. В зависимости от ширины шага человека, это шесть-девять километров», – пояснил врач.
Терапевт подчеркнул, что пять или семь тысяч шагов – малоэффективная мера по укреплению здоровья.
«Если человек проходит за день только пять тысяч шагов, считается, что он ведет сидячий образ жизни. Это не только мое мнение, но и заключение Всемирной организации здравоохранения. Поэтому призываю: устанавливайте шагомер и стремитесь к ежедневной дистанции в 10 тысяч шагов. Это позволит избавиться от наметившихся проблем со здоровьем и повысит шансы на долголетие», – подытожил Асанов.
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