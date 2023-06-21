«Сердце станет выносливее, легкие и кости укрепятся»: стало известно, как ежедневная ходьба спасает человека от рисков

«Если человек проходит за день только пять тысяч шагов, считается, что он ведет сидячий образ жизни. Это не только мое мнение, но и заключение Всемирной организации здравоохранения. Поэтому призываю: устанавливайте шагомер и стремитесь к ежедневной дистанции в 10 тысяч шагов. Это позволит избавиться от наметившихся проблем со здоровьем и повысит шансы на долголетие», – подытожил Асанов.