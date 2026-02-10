«Сердце вместо тысячи слов». У солиста «Иванушек International» родился

Вместо пространных объяснений он разместил в своем Telegram-канале пронзительную фотографию: счастливые роди в роддоме с младенцем на руках. Лаконичный символ «сердца» под фото стал исчерпывающим комментарием к этому моменту.

Как сообщает «СтарХит», супруга артиста Дарья подарила ему сына. Новорожденный мальчик отличается богатырскими данными: его вес составил 3600 граммов, а рост — 53 сантиметра.

«Мне сложно описать словами эмоции, которые я испытываю сейчас. Все, что я хотел бы сказать, вы услышите в песне, которая выйдет уже 13 февраля. Я написал ее совсем недавно, в ней все мои переживания последних месяцев!», — написал Кирилл.

Счастливое событие произошло в московском частном медицинском центре, где певец лично присутствовал на родах, оказывая жене неоценимую моральную поддержку и помощь.

Ранее психолог Абравитова объяснила хайп Сергея Григорьева-Апполонова среди зумеров.