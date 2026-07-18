Сердцебиение, психолог и 48 часов тишины: как теперь проходят аборты в Башкирии

В Уфе, как и по всей России, вступили в силу новые правила проведения абортов, которые заметно изменили процедуру. Заведующая отделением акушерства и гинекологии частной клиники Александра Низамова рассказала UFA1.RU , что теперь женщина обязана пройти УЗИ с демонстрацией сердцебиения эмбриона, консультацию психолога и взять «время тишины» — минимум 48 часов, а в некоторых случаях до семи дней.

По ее словам, врач на шестой неделе уже четко показывает снимок и включает звук сердца, и без этого прерывать беременность запрещено. После УЗИ пациентка заполняет анонимную анкету у психолога и получает информацию о доступных мерах поддержки семьи.

По словам Низамовой, новый приказ Минздрава ужесточил и технические требования: теперь даже медикаментозный аборт требует стационара, операционной и анестезиолога-реаниматолога, из-за чего многие частные клиники отказываются от процедуры. Она также отметила, что абортов стало заметно меньше — по данным Минздрава за 2025 год, их общее количество сократилось на пять процентов, а по желанию женщины — почти на десять. Врач добавила, что самый безопасный метод — медикаментозный на ранних сроках, но и при нем риск неполного удаления плодного яйца достигает пяти–десяти процентов, тогда как при хирургическом — до двух с половиной процентов. Кровотечения случаются в 0,5–1 проценте случаев, инфекции — в 0,1–1 проценте, а перфорация матки — крайне редко. В итоге, резюмирует Низамова, сделать аборт в Башкирии можно, но процесс стал значительно сложнее.