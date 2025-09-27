«Серебряное цунами»: к 2030 году каждый четвертый житель России будет пенсионером

Согласно прогнозу, представленному министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, к 2030 году более четверти населения России будут составлять граждане старше 60 лет.

Озвучивая эти данные в ходе Федерального просветительского марафона «Знание. Первые», глава Минздрава указал, что доля данной возрастной группы достигнет 25,4%, сообщает «Интерфакс».

Презентация министра также содержит долгосрочный прогноз: к 2046 году численность россиян в возрасте 60+ увеличится до 30,4%. Для сравнения, по текущим данным, в 2024 году эта категория граждан насчитывает 35,6 миллионов человек, что соответствует 24,4% от общей численности населения страны.

