«Серебряные волонтеры» из подмосковного Одинцова передали очередной груз с помощью для СВО

«Серебряные волонтеры» из подмосковного Одинцова подготовили полторы тонны помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции: продукты питания, лекарства, маскировочные сети, стропы, снуды, вязаные носки и шапки, теплые пояса и «сухой душ».

Кстати, «сухой» душ уже опробован нашими военнослужащими и не только ими, часть упаковок волонтеры передали и в военный госпиталь. От бойцов получают только положительные отзывы.

«Эту благодарность от наших бойцов нам передали с передовой. Вот для нас — это самая главная оценка нашего труда. После таких теплых слов в наш адрес, хочется делать еще больше. Мы и делаем. Огромное спасибо всем, кто нам помогает, а это не только жители города Одинцово», — рассказала Елена Фесенко, руководитель общественной организации «Серебряные волонтеры».

С начала этого года волонтеры из Одинцова уже сделали 2700 пакетов «сухого» душа, связали 350 пар носков, сшили 700 снудов, 98 строп и 60 теплых поясов. И все это для того, чтобы военнослужащим было тепло на передовой.

Коробки загрузили, в пункте приема помощи освободилось место, волонтеры продолжат шить и вязать для военнослужащих, а также писать письма со словами поддержки.