Серебряным призером стал ансамбль «Калинка» из Павловского Посада

В период с 2 по 5 апреля 2025 года в Ярославле состоялся VIII Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ярославская весна-2025». Коллектив народного танца «Калинка» из Павловского Посада, базирующийся в ДК Октябрь, под чутким руководством балетмейстера Юрия Попова и руководителей Марины и Елизаветы Поповых, представил публике свое мастерство. В соревновательной категории для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет участники исполнили сценический народный танец и заняли второе место, что было официально объявлено по итогам конкурса 5 апреля.

Этот впечатляющий перформанс — заслуженный итог интенсивных тренировок и креативного подхода, позволивших коллективу ярко продемонстрировать свою любовь и профессионализм в народном танце.