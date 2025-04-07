Серебряным призером стал ансамбль «Калинка» из Павловского Посада
Фото: [Дом культуры Октябрь Павловский Посад]
Павловопосадский ансамбль «Калинка» удостоился серебряной медали на престижном всероссийском конкурсе «Ярославская весна-2025».
В период с 2 по 5 апреля 2025 года в Ярославле состоялся VIII Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ярославская весна-2025». Коллектив народного танца «Калинка» из Павловского Посада, базирующийся в ДК Октябрь, под чутким руководством балетмейстера Юрия Попова и руководителей Марины и Елизаветы Поповых, представил публике свое мастерство. В соревновательной категории для юношей и девушек в возрасте 14-17 лет участники исполнили сценический народный танец и заняли второе место, что было официально объявлено по итогам конкурса 5 апреля.
Этот впечатляющий перформанс — заслуженный итог интенсивных тренировок и креативного подхода, позволивших коллективу ярко продемонстрировать свою любовь и профессионализм в народном танце.
«Поздравляем участников и их руководителей с этой высокой наградой и выражаем надежду на дальнейшие успехи и достижения! Вы — наша гордость, и мы уверены, что впереди у вас множество побед и творческих свершений!» — поздравила заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Светлана Юрьевна Аргунова.