Серебро завоевали ивантеевские волейболистки на Первенстве Московской области

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Ивантеевские спортсменки завоевали на Первенстве Московской области по волейболу второе место.

В период с 24 по 27 февраля поселок Ершово Одинцовского округа стал центром притяжения волейболистов из Подмосковья, которые собрались для участия в «финале восьми» первенства Московской области.

К участию были приглашены девушки до 14 лет. Городской округ Пушкинский достойно представила команда «СШ «Ивантеевка». Спортсменки 2012-2013 г.р. заняли почетное второе место. Команде в торжественной обстановке вручили кубок. Каждая участница спортивного коллектива получила памятную медаль.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В администрации муниципалитета поздравили команду с победой и пожелали спортсменкам дальнейших успехов и продуктивных тренировок.