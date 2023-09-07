«Сережа переживал»: боец СВО дистанционно отправил дочку в первый класс

Зинаида Франко потеряла мужа на передовой. Она осталась одна с двумя дочерями, но не пала духом. Женщина до сих пор вспоминает последние разговоры с супругом Сергеем и то, как собирала ему последнюю посылку на фронт.

Муж Зинаиды был военным. Он успел поучаствовать в миротворческой миссии в Сирии, а в начале июня 2022 года отправился на спецоперацию. В этот раз жена отнеслась к командировке очень спокойно и без всякой опасности отпустила мужа. По ее признанию, она ни разу не допускала плохих мыслей в голову.

«Муж позвонил первый раз через два месяца, мы были самые счастливые. Сережа переживал, одеты ли дети к школе. Потом через месяц набрал мне минут на пять. Первого сентября посмотрел по видео на дочек. Я знала, что звонки опасны, и не обижалась на редкую связь», — отмечает Зинаида.

В сентябре начальство сообщило, что в отпуск солдат не отпустят из-за мобилизации и из-за того, что на новых территориях проведут референдум. Франко отправила много одежды и продуктов, девочки написали письма папе, положили подарочки: новую форму, бушлат и берцы. Сергей пообещал приехать к декабрю. Но не сложилось.

В день гибели бойца, 27-го сентября 2022 года, на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей шел финальный день референдума о присоединении к России. Сергей с товарищами был на границе, у Купянска в Харьковской области. Бойцы двинулись на задание на самоходных машинах. Экипаж Франко попал под прицельный огонь ВСУ, и все бойцы погибли на месте.

Супруга узнала о случившемся на следующий день.

О том, как Сергей и Зинаида стали жить вместе, читайте в нашем материале.