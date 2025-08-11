«Серьезный конкурент»: Эррол Маск рассказал, как западные СМИ относятся к России
Фото: [freepik.com]
Западные СМИ создают проблемы для России из-за ее весомого положения на международной арене. Об этом сообщило РИА Новости, цитируя Эррола Маска.
Отец всемирно известного предпринимателя прокомментировал действия СМИ на Западе. По его словам, они направляют события так, «как им хочется».
А желание усложнить положение России связано с тем, что страна составляет серьезную конкуренцию на международной арене. В связи с этим западные СМИ всячески пытаются создать для РФ новые проблемы.
Ранее отец американского миллиардера заявил о намерении посетить новые российские регионы.