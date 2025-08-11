Западные СМИ создают проблемы для России из-за ее весомого положения на международной арене. Об этом сообщило РИА Новости , цитируя Эррола Маска.

Отец всемирно известного предпринимателя прокомментировал действия СМИ на Западе. По его словам, они направляют события так, «как им хочется».

А желание усложнить положение России связано с тем, что страна составляет серьезную конкуренцию на международной арене. В связи с этим западные СМИ всячески пытаются создать для РФ новые проблемы.

Ранее отец американского миллиардера заявил о намерении посетить новые российские регионы.