Сергей Балашов посетил павлово-посадский центр Росатома, где рождаются технологии будущего

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов посетил научно-исследовательское предприятие АО «ЭНИЦ», входящее в состав Госкорпорации «Росатом». Центр специализируется на разработке, испытании и внедрении инновационных технологий, повышающих надежность и безопасность атомных электростанций России.

В лабораториях и на экспериментальных стендах ЭНИЦ проведены сотни исследований, результаты которых легли в основу проектных решений для отечественных реакторов нового поколения.

Директор центра Сергей Никонов представил гостю производственные мощности, рассказал об основных направлениях деятельности и перспективах развития предприятия. Особое внимание уделили новым программам научных испытаний и внедрению цифровых технологий в процесс моделирования.

Сергей Балашов отметил высокий профессионализм коллектива и важность подобных предприятий для укрепления технологического суверенитета страны. В ходе визита он обсудил с руководством ЭНИЦ перспективы взаимодействия с администрацией округа и выразил готовность поддерживать научные инициативы на местном уровне.