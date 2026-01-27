Сергей Юров поздравил Галину Клюкину из Балашихи с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров и руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова навестили Галину Клюкину и поздравили ее с 82-й годовщиной со дня освобождения Ленинграда 27 января. Галина Васильевна – ребенок блокады – ей было пять лет, когда немецко-фашистские войска взяли город в кольцо.

Мама Галины Васильевны работала на Кировском заводе, специализирующемся на создании и ремонте танков. Девочка часто оставалась дома одна, дважды ее жизнь спасали члены боевых отрядов - школьники, которые дежурили по городу.

«Сегодня мы чтим одну из самых значимых дат в истории нашей страны - день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Каждая семья и каждый дом, каждая улица Ленинграда хранит свою трагическую и героическую историю. И наша святая обязанность - помнить. Помнить не только цифры и даты, но и человеческие судьбы, цену Победы, которую заплатили наши предки», - сказал Сергей Юров.

Галина Васильевна работала на оптико-механическом заводе в Красногорске, в Научно-исследовательском институте «Теплоприбор» в области пневмоники, а также занимала пост заместителя председателя местного Комитета по социальной политике. С 1971 по 1998 год работала в Главном инженерном управлении Госкомитета СССР по внешним экономическим связям, а также референтом в аппарате советника по экономическим вопросам Посольства СССР в Сирии.

Сейчас Галина Клюкина проживает в Балашихе и возглавляет общественную организацию участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, уделяя большое значение развитию патриотизма среди молодого поколения. По инициативе Галины Васильевны в школе №29 создан музей «Блокада Ленинграда».