Сергей Юров проверил строительства школы в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе

Глава округа Балашиха Сергей Юров побывал на долгожданном объекте образования – в новой, просторной школе на 275 мест в ЖК «Леоновский парк».

На сегодняшний день главные строительные работы уже подошли к концу, здание возведено, подрядчик завершил монтаж инженерных сетей. В настоящее время в школе кипит работа по отделке помещений.

Сергей Юров отметил, что капсула была заложена на этом месте в июне прошлого года.

«По контракту на строительство объекта отведено полтора года. В настоящий момент основные строительные работы завершены. На территории школы появится спортивный стадион, в школьные часы здесь будут заниматься дети, после он будет открыт для всех жителей микрорайона», - сказал глава городского округа Балашиха.

В новой школе будет все для комфортного пребывания учеников – и просторные учебные классы, и лаборантские с мастерскими, оснащенные всем необходимым оборудованием. В школе станет не только интересно учиться, но и проводить свободное время, ведь здесь предусмотрены помещения для кружков, актовый и спортивные залы.

Вкусное, горячее питание обеспечит столовая с пищеблоком полного цикла. Образовательное учреждение адаптируют под обучение детей с ограниченными возможностями.

Объект возводят по федеральной программе «Современная школа».