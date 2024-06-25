Сергей Юров встретился с участником СВО из Балашихи с позывным «Мигель»
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Балашиха]
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров встретился с участником специальной военной операции с позывным «Мигель», они обсудили отправку грузов с помощью в зону СВО. Об этом рассказали в Министерстве территориальной политики Московской области.
«Сегодня просил Сергея Юрова оказать гуманитарную поддержку ребятам, которые находятся сейчас в тыловой зоне, занимаются ремонтом техники. Я механик-водитель, с детства любил ковыряться во всякой технике, машинах. И за последние два года научился ремонтировать БМП, КаМАЗы, в принципе почти всю тяжелую технику», — поделился «Мигель».
Вот уже полтора года мужчина служит на Сватовском направлении. А дома его ждут супруга и шестилетняя дочь.