Сергей Юров встретился с участником СВО из Балашихи с позывным «Мигель»

«Сегодня просил Сергея Юрова оказать гуманитарную поддержку ребятам, которые находятся сейчас в тыловой зоне, занимаются ремонтом техники. Я механик-водитель, с детства любил ковыряться во всякой технике, машинах. И за последние два года научился ремонтировать БМП, КаМАЗы, в принципе почти всю тяжелую технику», — поделился «Мигель».