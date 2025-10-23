Сергей Карякин открыл шахматный клуб в Балашихе и выиграл 9 партий из 10

Новый шахматный клуб, вошедший в состав социального проекта «Шахматы для СВОих», начал работу в подмосковной Балашихе на базе Дворца культуры «Кучино». Инициатива реализуется силами Федерации шахмат Московской области при содействии профильного министерства информации и молодежной политики МО, Ассоциации ветеранов СВО и местных администраций.

Церемонию открытия посетила депутат Государственной думы Алла Полякова. По ее словам, проект стал еще одним практическим инструментом помощи защитникам Отечества в рамках существующей системы поддержки, которая включает 16 федеральных и 40 региональных мер. Она подчеркнула, что такие клубы будут способствовать социальной адаптации, реабилитации и интеграции участников специальной военной операции в активную общественную жизнь.

«Уверен, что этот клуб станет местом встреч, общения и роста — здесь будут рождаться чемпионы, формироваться настоящие граждане и патриоты России», — отметил глава городского округа Сергей Юров.

Ключевым событием мероприятия стал сеанс одновременной игры, который провел президент подмосковной шахматной федерации, известный гроссмейстер Сергей Карякин. Он сыграл с десятью соперниками, среди которых были военнослужащие, члены их семей и местные любители шахмат. Итогом встречи стали девять побед шахматиста и одна ничья. Сам Карякин отметил высокий уровень подготовки некоторых оппонентов и выразил уверенность, что клуб станет площадкой для общения и воспитания новых чемпионов. Завершилось событие автограф-сессией, где двое лучших игроков получили от гроссмейстера книги с его личной подписью.

