Сергей Кириенко и Ксения Разуваева посетили стенд Подмосковья на Всемирном фестивале молодежи

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева посетили стенд Московской области на Всемирном фестивале молодежи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что под аккомпанемент ребят из Италии они вместе с гостями исполнили народную песню «Белла чао» (Bella Ciao). А министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе рассказала о реализации концепции «Подмосковье — это любовь» на фестивале.

«Здесь большое яркое пространство, где ребята поют, танцуют, обмениваются контактами, дружат. И, наверное, это все соответствует всеобщей тематике фестиваля, потому что он про любовь, про счастье, про что-то доброе и хорошее. После фестиваля ждем у нас большую делегацию иностранных участников из более 25 стран, которым мы покажем наше любимое Подмосковье», — отметила Екатерина Швелидзе.

Свыше 300 ребят из Белоруссии, Мадагаскара и Брунея стали подопечными Московской области в рамках культурного шефства. По программе наша молодежь поддерживает и знакомит зарубежных гостей с историей, творчеством и традициями России.

Также на стенде проходят паблик-токи, мастер-классы, познавательные викторины и организованы тематические зоны: бьюти-корнер, бар с лимонадами и фотозона «Друзья Подмосковья». Так, всем гостям предлагается сделать моментальное фото и стать частью экспозиции региона. А по окончании фестиваля герои фотокарточек смогут забрать их себе на память.

Впечатлениями о стенде Московской области поделилась студентка Российского Международного Олимпийского Университета Динки из Шри-Ланки.