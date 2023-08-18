Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья в первый день фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму

Первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко посетил стенд Подмосковья в выставочном пространстве «АРТ.ЭКСПО». Об этом сообщили в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

Он отметил, что получилось круто — отлично сработали и концепция, и реализация стенда. Подмосковье представляет свой регион, отражая развитие со взглядом в будущее: как через визуальный код дизайна выставочного стенда, так и через событийную программу.

«Было»: ежедневные мастер-классы по рукоделию, возможность создавать красивое своими руками, миксуя традиции — народные художественные промыслы Московской области — с современными арт-тенденциями.

«Есть»: блок «Медиашкола» отражает нашу реальность, актуальные форматы самовыражения в медиамире.

«Будет»: ближайшие перспективы развития дизайна и медиа как наиболее развивающих направлений в контексте новых технологий.

«Московская область уже не первый год принимает участие на фестивале „Таврида.АРТ“. Стенд Подмосковья постоянно прогрессирует и становится год от года все ярче в визуальном плане, и насыщеннее в контексте смыслового наполнения, привлекая к себе внимание не только членов делегации Московской области, но и всех посетителей фестиваля» — подчеркнула глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Примечательно, что делегация Подмосковья уже успела насладиться родным крымским берегом Черного моря и сегодня вовсю участвует в программе стенда «Подмосковье — это любовь!»