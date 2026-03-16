Сергей Колунов, Денис Кравченко и Олег Рожнов стали кандидатами предварительного голосования «Единой России»

Колунов отметил, что за пять лет партия разработала свыше 80 законопроектов. Из них 50 уже стали законами.

«Благодаря этой работе удалось навести порядок в сфере обслуживания лифтов, „обелить“ работу управляющих компаний, вернуть в школы России традиционные уроки труда, а также защитить объекты культурного наследия, памятники истории и культуры от разрушения», — сказал он.

Кравченко рассказал, что за указанный период по инициативе «Единой России» приняли ряд законов по ключевым отраслям промышленности. Так, были созданы условия для привлечения инвестиций, государственно-частного партнерства и нормативных изменений для ракетно-космической отрасли.

«В экономическом блоке принят масштабный закон о развитии креативных индустрий в России — особенно актуальный для Подмосковья с его множеством представителей этой сферы. В условиях СВО мы разработали множество законов в поддержку участников специальной операции и их семей — с налоговыми льготами и дополнительными преференциями, — а также обширный блок мер противодействия санкциям, совместно с правительством обеспечивая динамичное развитие экономики и промышленности», — заявил он.

Рожнов сообщил, что главный результат — это исполнение 780 тыс. наказов жителей, что составляет свыше 98% всех собранных предложений в Народную программу.

«Сфера ЖКХ остается наиболее сложной из-за масштабной необходимости замены коммуникаций и огромных затрат, хотя в ряде муниципалитетов уже достигнуто 100% выполнение наказов. Каждая зима выявляет локальные проблемы, но модернизация идет широким фронтом: отремонтировано свыше 300 школ, благоустроены общественные пространства, построены дороги, развязки, путепроводы, образовательные комплексы, больницы и учреждения здравоохранения — все это прямые запросы жителей, реализованные за пять лет в рамках Народной программы „Единой России“, с которой партия уверенно идет на выборы 2026 года», — заявил он.

Регистрация кандидатов на участие в предварительном голосовании стартовала 11 марта. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. С 20 апреля по 29 мая можно зарегистрироваться на голосование в качестве избирателей. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая.