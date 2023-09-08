Сергей Леонов рассказал о ходе голосования в местах принудительного содержания
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов рассказал о ходе голосования в местах принудительного содержания. По его словам, общественным наблюдением были охвачены все двенадцать специальных избирательных участков.
«У нас сегодня проголосовало 1861 человек. Из них 1695, а именно 91%, проголосовали по паспорту и 166 человек (9%) по специальной справке МВД, по подтвержденной форме, соответствующей действующему законодательству», - сообщил Леонов.
Он отметил, что также проголосовали 128 жителей других регионов, где в этот день проводятся выборы высших должностных лиц. Всего на участках работали семнадцать общественных наблюдателей.