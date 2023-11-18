Сергей Никитенко поздравил с 60-летием, расположенную в Серпухове, школу №17
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко поздравил с юбилеем школу №17. За шестьдесят лет из нее выпустились более шестнадцати с половиной тысяч выпускников. Об этом глава муниципалитета написал в своих социальных сетях.
Поздравительный адрес вручили директору образовательного учреждения Олесе Ненашевой за высокий профессионализм в работе, большой личный вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. А педагогам школы передали почетные грамоты и благодарственные письма от администрации округа и Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Никитенко поблагодарил всех учителей, в особенности - ветеранов педагогического коллектива за вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.
«Ребятам - успехов в учебе, всегда идти вперед, не пасовать перед трудностями! Пусть школа №17 продолжает быть вторым домом для тысяч благодарных учеников. Процветания, успехов и только вперед!», - подчеркнул глава округа.