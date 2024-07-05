Сергей Никитенко проверил ход строительства домов для переселенцев из аварийного жилья в Пущино
Фото: [Мария Панина]
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко проверил ход строительства домов для переселения людей из аварийного жилья в Пущине.
В настоящий момент завершаются работы по внешней облицовке фасадов двух корпусов высотой 4 и 7 этажей, также идет благоустройство территории — выполнены пешеходные дорожки, заасфальтированы будущие спортивные, детские площадки и просторное парковочное пространство на 200 машино-мест.
Внутри также идет ремонт — в квартирах установлены окна, входные и межкомнатные двери, батареи. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к установке сантехники. Вместе с тем, Никитенко выразил обеспокоенность, что в заявленные ранее сроки до 1 августа подрядчик может не уложиться.
«К сожалению, подрядчик не выполняет регламентные сроки. Штрафы составляют уже не один миллион рублей. Сегодня строительная готовность объекта составляет 87 %. Мы еженедельно продолжим мониторить ход строительства. Наша задача, чтобы к концу июля, максимум к концу августа жилой комплекс был готов к сдаче», — сообщил Сергей Никитенко.