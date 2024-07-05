Сергей Никитенко проверил ход строительства домов для переселенцев из аварийного жилья в Пущино

В настоящий момент завершаются работы по внешней облицовке фасадов двух корпусов высотой 4 и 7 этажей, также идет благоустройство территории — выполнены пешеходные дорожки, заасфальтированы будущие спортивные, детские площадки и просторное парковочное пространство на 200 машино-мест.

Внутри также идет ремонт — в квартирах установлены окна, входные и межкомнатные двери, батареи. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к установке сантехники. Вместе с тем, Никитенко выразил обеспокоенность, что в заявленные ранее сроки до 1 августа подрядчик может не уложиться.