Сергей Никитенко вручил награды жителям Серпухова в День города
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко по традиции в День города вручил награды жителям муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Отмечается, что высшего звания муниципалитета были удостоены двое заслуженных жителя Серпухова. Так, «Почетными гражданами» стали директор городского Музейно-выставочного центра Валентина Мантуло и руководитель Окружного управления социальной защиты населения Ирина Ермакова.
Также более восьмидесяти человек получили награды губернатора Московской области Андрея Воробьева, Московской областной Думы, муниципалитета и городского Совета депутатов. Отдельными словами благодарности отметили тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны и вместе приближает Победу.
На празднике также присутствовали друзья из города-побратима Благовещенска. Делегацию возглавил президент Торгово-промышленной палаты Амурской области Сергей Смородников, подчеркнувший важность дальнейшего развития отношений наших муниципалитетов.
«Главное богатство и достояние Серпухова — это жители. Трудолюбивые, талантливые, активные – они главный двигатель всех перемен. Рад, что серпуховичи, в особенности подрастающее поколение, связывают свою судьбу с малой родиной. Дорогие друзья, желаю всем нам единства, мира, добра, благополучия и процветания!», - отметил Никитенко.