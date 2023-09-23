Сергей Никитенко вручил награды жителям Серпухова в День города

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко по традиции в День города вручил награды жителям муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Отмечается, что высшего звания муниципалитета были удостоены двое заслуженных жителя Серпухова. Так, «Почетными гражданами» стали директор городского Музейно-выставочного центра Валентина Мантуло и руководитель Окружного управления социальной защиты населения Ирина Ермакова.

Также более восьмидесяти человек получили награды губернатора Московской области Андрея Воробьева, Московской областной Думы, муниципалитета и городского Совета депутатов. Отдельными словами благодарности отметили тех, кто стоит на страже безопасности нашей страны и вместе приближает Победу.

На празднике также присутствовали друзья из города-побратима Благовещенска. Делегацию возглавил президент Торгово-промышленной палаты Амурской области Сергей Смородников, подчеркнувший важность дальнейшего развития отношений наших муниципалитетов.