Андрей Воробьев о работе Подмосковья по восстановлению объектов в новых регионах РФ: стараемся оправдать доверие

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «России 24» рассказал, как Подмосковье помогает восстанавливать объекты инфраструктуры в новых регионах России.

«Там работают строители, спасибо им. Стараются работать добросовестно и, самое главное, в срок. Потому что это непростая задача — восстановление, капитальный ремонт», — сказал губернатор.

Он отметил, что регион находится в постоянном контакте с руководителями территорий. Также ведется координация с федеральным центром.

«Сверяются все направления работы, будь то ЖКХ, или дороги, или восстановление домов. Мы стараемся оправдать доверие», — заключил глава региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за прошлый год было восстановлено порядка 400 объектов.