Андрей Воробьев о работе Подмосковья по восстановлению объектов в новых регионах РФ: стараемся оправдать доверие
Губернатор Подмосковья рассказал о восстановлении объектов в новых регионах РФ
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью «России 24» рассказал, как Подмосковье помогает восстанавливать объекты инфраструктуры в новых регионах России.
«Там работают строители, спасибо им. Стараются работать добросовестно и, самое главное, в срок. Потому что это непростая задача — восстановление, капитальный ремонт», — сказал губернатор.
Он отметил, что регион находится в постоянном контакте с руководителями территорий. Также ведется координация с федеральным центром.
«Сверяются все направления работы, будь то ЖКХ, или дороги, или восстановление домов. Мы стараемся оправдать доверие», — заключил глава региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за прошлый год было восстановлено порядка 400 объектов.