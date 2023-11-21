Сергей Собянин подвел итоги четырехлетней работы Московских центральных диаметров

Стало известно, что за все это время на МЦД гости и жители столицы совершили свыше 700 млн поездок.

Мэр Москвы выложил на своей странице в соцсетях новую запись. Там Собянин заявил, что прямо сейчас строятся новые московские городские вокзалы МЦД. Напомним, ранее градоначальник уже говорил о том, что к концу текущего года завершатся работы по благоустройству одиннадцати станций.

Там создается комфортная среда для маломобильных граждан. Таким образом, власти Москвы стремятся сделать город еще более комфортным для них.

Как сообщает издание «Утро.ру», впереди ожидается полное обновление подвижного состава третьего диаметра. Ориентировочно, работа завершится к концу следующего года. В столице России продолжается усердная работа по усовершенствованию транспортно-дорожной сети.