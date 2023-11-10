Сергей Собянин рассказал о достижениях столичной медицины и ее развитии

Сергей Собянин опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там он сообщил о том, что, начиная с 2020 года, ИИ помог московским рентгенологам в анализе более одиннадцати миллионов исследований. Таким образом, в столице не прекращается цифровизация здравоохранения, захватывающая все области медицины.

Известно, что ранее врачебное заключение по анализу могло занимать более одного дня. Сейчас же, как отмечает мэр Москвы, этот процесс длится до одного часа. Сразу после снимок в электронном формате отправляется в медицинскую карту обратившегося пациента.

В целом, возможности рентгенологов и количество проводимых исследований выросло в несколько раз с 2011 года. Это только подтверждает тот факт, что использование современных технологий в столичной медицине улучшает ее качество.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что новые рентген-аппараты установили в двух больницах Орехово-Зуево и Каширы.