Сергей Собянин рассказал о строительстве медцентра в Новой Москве

Недавно мэр Москвы встретился с жителями ТиНАО. В ходе беседы он заявил, что новый медцентр в Коммунарке можно назвать настоящим медицинским городом. Он даже сопоставим с другими лучшими клиническими комплексами мира.

Однако перед тем, как начать строительство, был учтен опыт этих самых центров, а также мнение врачей. По итогам удалось спроектировать современную многопрофильную клинику, куда войдет новейшее оборудование, реанимационные отделения и комфортные палаты.

На данный момент основное строительство почти завершено, остались только детали. Известно, что сейчас уже готовы корпуса, рассчитанные на взрослых и детей, страдающих различными заболеваниями.