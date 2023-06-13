Сергей Собянин заявил о растущем производстве обуви и одежды в Москве

Западные бренды своим уходом спровоцировали стремительный рост производства отечественной продукции. Этого не мог не отметить мэр Москвы, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Более двух миллионов вязаной и трикотажной одежды было произведено за первые три месяца столичными компаниями, а также не менее 400 тысяч пар обуви. В первом квартале 2023 года производство одежды возросло на 94%, а обуви – на 50%.

По словам Собянина, в столице освободились ниши, которые заняли отечественные компании после ухода брендов, принадлежащих недружественным странам. Мэр также отметил, что «промышленный бум» не возник просто так. Многие российские производители годами упорно работали до того, как начали активно наращивать свое производство.