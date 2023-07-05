Сергей Жигалкин поздравил выпускников-медалистов с успешным окончанием школы

Он встретился с выпускниками, а также их педагогами и родителями в средней общеобразовательной школе № 1 им. Героя Советского Союза Л. Д. Чурилова в микрорайоне Силикат в Котельниках. Там он вручил им медали «За особые успехи в учении» и благодарственные письма.

«Уверен, в этот день гордость переполняет и педагогов, и родителей. Особую благодарность выражаю за то, что на протяжении одиннадцати лет именно они прививали интерес к учебе, развивали таланты в каждом ученике, передавали бесценный опыт и знания», - сказал Сергей Жигалкин.

Отметим, что всего в 2023 году девять выпускников общеобразовательных школ городского округа стали медалистами. А трое набрали максимальное количество баллов – 100 на ЕГЭ по русскому языку.

Сергей Жигалкин пожелал ребятам счастья, удачи и новых свершений.