Сергей Жигалкин проверил ход капитального ремонта детского сада в Котельниках
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Котельники]
Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил ход капитального ремонта детского сада «Детство» в микрорайоне Ковровый.
На сегодняшний день демонтированы: штукатурка стен, потолки и полы. Все перегородки были убраны, чтобы заменить их с использованием более качественных материалов. Сейчас рабочие занимаются подготовкой полов к стяжке, а демонтаж кровли с заменой стропильной системы и обрешёткой выполнен на 75%.
Глава Котельников с руководством подрядной организации обсудили дальнейшие этапы капитального ремонта. В ближайшее время начнется установка внутренних инженерных систем и оборудования. Ремонт детского сада движется в соответствии с установленным графиком.