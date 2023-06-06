Сергей Жигалкин проверил ход капитального ремонта детского сада в Котельниках

На сегодняшний день демонтированы: штукатурка стен, потолки и полы. Все перегородки были убраны, чтобы заменить их с использованием более качественных материалов. Сейчас рабочие занимаются подготовкой полов к стяжке, а демонтаж кровли с заменой стропильной системы и обрешёткой выполнен на 75%.

Глава Котельников с руководством подрядной организации обсудили дальнейшие этапы капитального ремонта. В ближайшее время начнется установка внутренних инженерных систем и оборудования. Ремонт детского сада движется в соответствии с установленным графиком.