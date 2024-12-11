Сергей Жуков подал иск в Верховный суд из-за блокировки фильма про «Руки Вверх!»

Солист российской группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал RT о разбирательствах с блокировкой фильмов про путь творческого коллектива. По словам артиста, сложности возникли с музыкальным продюсером Андреем Черкасовым.

Фильм про творческий путь, музыку и жизнь поп-группы удалили из ряда онлайн-кинотеатров. Все из-за давнего спора по поводу авторских прав на фонограммы песен. На права, как уточнил певец, претендует музыкальный продюсер Андрей Черкасов. Он сотрудничал с «Руки Вверх!» три года в 90-е.

По словам Сергея Жукова, прошло больше 300 судов за все 20 лет, однако ответной реакции от Черкасова группа не дождалась.

При этом высказывания исполнитель дополнил также в Telegram-канале. Там он отметил, что продюсер мошенничает и пытается наживаться на блокировках. В итоге фильм про группу «Руки Вверх!» не попадает на телевидение, пропадает с таких платформ как YouTube, VK и так далее.

Лидер коллектива напомнил, что от рук продюсера в свое время также пострадали такие группы, как «Кар-Мэн», «Технология», «Мираж» и «Комбинация».

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков обратился к главе СК РФ по делу о блокировке фильма «Руки вверх».