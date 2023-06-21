Сергея Собянина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ему была присвоена первая степень этого ордена.

Данные об этом появились сегодня, 21 июля, в день 65-летия градоначальника. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы», - такое основание для присвоения ордена упомянуто в указе.

Первая степень является высшей для данной награды. Ордена «За заслуги перед Отечеством» удостаивают только за особо выдающиеся заслуги в деле укрепления государственности РФ, особый вклад в развитие страны, науку, культуру либо искусство. Ей также награждают за достижения в спорте, укрепление мира и сотрудничества между народами.