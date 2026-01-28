Сергиевский храм Костино Сергиево-Посадской епархии одержал победу на всероссийском конкурсе «Открыт для всех»

Сергиевский храм в Костино Сергиево-Посадской епархии одержал победу в номинации «Архитектурная доступность» на всероссийском конкурсе «Открыт для всех». Об этом сообщили в Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

Награждение победителей конкурса прошло в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в конференц-зале Храма Христа Спасителя.

В рамках конкурса были определены храмы, наиболее адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Победителей выбрали по итогам работы жюри и народного голосования, в котором приняли участие 160 тыс. человек.

Настоятель Сергиевского храма иерей Виктор Селезнев рассказал об основных этапах создания доступной среды в храме и о сотрудничестве с руководителем «Колесницы» Игорем Гундеровым.

Приход храма совместно с Сергиево-Посадской епархией активно участвует в организации паломнических поездок для ветеранов и семей участников СВО, помогает особенным детям из Общественной организации «Виктория». В планах прихода — построить здание Воскресной школы с большой трапезной.

В день объявления победителей конкурса также подписали соглашение о сотрудничестве между Синодальным отделом по благотворительности и Всероссийским обществом инвалидов. Документ подписали протоиерей Михаил Потокин и председатель ВОИ Михаил Терентьев.