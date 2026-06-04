Сериал превратил город в туристический магнит: как «Подслушано в Рыбинске» увеличил бронирования на 72%

Генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на стратегической сессии «Креативных диалогов» в музее-заповеднике «Царское Село» рассказал, как популярный сериал «Подслушано в Рыбинске» повлиял на туристический поток в город. Его слова приводятся в релизе «Газпром-медиа», поступившем в редакцию « Ленты.ру ».

Жаров напомнил, что премьера проекта состоялась в январе 2025 года. Одновременно с выходом сериала в Рыбинске запустили региональную программу: в городе появились аудиогиды, был организован квест и проведена презентация. В результате уже в мае того же года число бронирований среди туристов взлетело на 72 процента.