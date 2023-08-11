Серия семинаров для независимых общественных наблюдателей продолжается в Подмосковье

Серия обучающих семинаров для независимых общественных наблюдателей продолжается в Подмосковье. Еще одна встреча прошла в Лосино-Петровском, сообщили в МИСК области.

В ходе мероприятия выступила член Общественной палаты Подмосковья Алина Витальева. Она отметила важность беспристрастности и объективности общественных наблюдателей.

«Главная цель общественного наблюдения – прозрачность избирательного процесса и его законность. А главная цель проводимых нами обучающих семинаров – научить каждого тому, как достичь цели общественного наблюдения», - сказала она.

Витальева рассказала, что в рамках семинара прозвучало много вопросов – многие из участников выступят в роли наблюдателей впервые.