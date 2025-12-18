Серия взрывов в Батайске, начался пожар после атаки БПЛА

В Батайске прогремела серия взрывов в ночь на четверг, 18 декабря, после чего вспыхнул пожар в одном из частных домов. Местные жители утверждают, что перед этим в небе над Ростовом-на-Дону были слышны взрывы.

Как сообщает BAZA со слов очевидцев вражеской атаки, в северной и центральной частях города прозвучало не менее семи продолжительных звуков. В небе наблюдались яркие вспышки, что, по предварительным данным, свидетельствует о работе систем противовоздушной обороны по воздушным целям.

На данный момент нет данных о пострадавших. Официальные комментарии о разрушениях пока не предоставлены. Телеграм-канал распространяет видеозаписи с места событий в Батайске.

На месте сейчас задействованы местные экстренные службы.

Ранее Минобороны сообщило о 83 сбитых беспилотниках за ночь на 16 декабря. Больше всего БПЛА, 64 единицы, было перехвачено над Брянской областью.