«Герани» на охоте: серия взрывов в Одесской области, Кривом Роге и на окраинах Николаева

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Фото: [© РИА Новости / Евгений Биятов]

Несколько группировок российских БПЛА «Герань-2» работают по целям военной инфраструктуры на Украине, сообщается в соцсетях. Происходящее подтвердил мэр Кривого Рога Олег Вилкул.

«В Кривом Роге взрывы. Нечего не снимаем и не выкладываем в интернет», - написал он в своем аккаунте.

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.

Ранее сообщалось, что на окраине Воронежа прогремел взрыв, предположительно, от попадания в летящий на город беспилотник.

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