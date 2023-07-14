«Герани» на охоте: серия взрывов в Одесской области, Кривом Роге и на окраинах Николаева
Фото: [© РИА Новости / Евгений Биятов]
Несколько группировок российских БПЛА «Герань-2» работают по целям военной инфраструктуры на Украине, сообщается в соцсетях. Происходящее подтвердил мэр Кривого Рога Олег Вилкул.
«В Кривом Роге взрывы. Нечего не снимаем и не выкладываем в интернет», - написал он в своем аккаунте.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Ранее сообщалось, что на окраине Воронежа прогремел взрыв, предположительно, от попадания в летящий на город беспилотник.