Серия загадочных возгораний: в центре ЯНАО сгорела очередная иномарка

Всего за четыре дня 10 ноября в центре города произошел уже второй инцидент с пожаром транспортного средства. На этот раз пламя охватило иномарку на улице Ленина, приковав внимание экстренных служб и местных жителей. Дознаватели начали расследование, чтобы установить причины повторного происшествия в том же районе города.

Предыдущий случай был зафиксирован 7 ноября рядом с домом №35 на той же улице Ленина, где полностью выгорел двигательный отсек и частично кузов автомобиля Kia Sorento. Площадь повреждений тогда составила два квадратных метра. Новое возгорание произошло в непосредственной близости от первого инцидента, что вызывает закономерные вопросы о возможной связи двух происшествий.

Ранее сообщалось, что стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей.