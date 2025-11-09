Вылетели из машины и очень кричали: стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей

В Министерстве здравоохранения Крыма рассказали о состоянии детей, которые пострадали в ДТП на Крымском мосту, сообщил ТАСС.

В ДТП с легковым автомобилем и автобусом на Крымском мосту погибли два человека. Несовершеннолетних пострадавших госпитализировали. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое. В министерстве отметили, что несовершеннолетним оказывают квалифицированную помощь, направленную на стабилизацию состояния.

«Несовершеннолетние 2015 г.р. и 2013 г.р. госпитализированы в ГБУЗ РК "Керченская больница №1 им. Н. И. Пирогова"», — указано в сообщении министерства.

Очевидица смертельного ДТП Татьяна рассказала «Газете.Ru», что перед аварией сильного тумана еще не было. По ее словам, в 21:07 видимость была хорошая. В это время женщина как раз приехала на пункт пропуска. Собеседница уверена, что дорожные знаки, бетонные блоки и столбики бело-красного цвета для разграничения дороги были отчетливо видны. По словам очевидцев, передняя правая часть машины была фактически размазана по бетонному блоку. Пассажирское сидение, в отличие от водительского, было вмято сильно.

«Дети вылетели из машины каким-то образом, они были ранены и очень кричали», — рассказала очевидица.

Ранее сообщалось, что сгоревшее после ночной аварии с летальным исходом в Москве авто зарегистрировано на скандально известного криптобизнесмена.