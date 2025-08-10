Серийный убийца отсудил почти 3 тысячи рублей за поздно доставленные к нему сканворды

"Коптевский маньяк" Сергей Застынчану подал иск в суд на издательство из-за того, что ему поздно доставили два выпуска сканвордов. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Осужденный выписал себе выпуски газеты "Крот — Русские сканворды". Первый вышел в апреле прошлого года, а второй — в июне, однако в колонию их отправили только в сентябре.

Из-за неполученной коореспонденции Засынчан переживал, поэтому суд постановил взыскать с ответчика компенсацию, в том числе морального вреда на общую сумму 2 846 рублей.

Напомним, Сергея Застынчану, известного как "коптевский маньяк", в 2005 году приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех женщин и разбойные нападения.

Ранее сообщалось о том, что серийный убийца Болховский безуспешно пытается выйти на свободу по УДО.