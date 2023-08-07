Серию бесплатных футбольных тренировок с участием знаменитых спортсменов проводят в Подмосковье

В подмосковном жилом комплексе «Люберцы» стартовал проект «Футбол в каждый двор» при участии знаменитых спортсменов. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что организаторами данного проекта выступают Группа «Самолет» и Российский Футбольный союз. На первой тренировке собралось более 250 любителей футбола. Новичкам звезды футбола показали основные техники ведения мяча, удары, финты, объяснили базовые тактические приемы.

Ожидается, что групповые тренировки по футболу будут проходить еженедельно по субботам и продолжатся до конца сентября.

Ранее стало известно, что в подмосковной Дубне с большим успехом прошел экстремальный фестиваль «Лето. Парк. Скейт».