Серпухов чествует новых офицеров РВСН

Более полутысячи офицеров и свыше пятидесяти прапорщиков успешно завершили курс обучения. Среди выпускников 30 человек удостоены отличием – красными дипломами, а четыре – награждены золотыми медалями за выдающиеся успехи.

Судьба Ракетных войск стратегического назначения и Вооруженных сил Российской Федерации напрямую связана с этими молодыми специалистами. Проведение выпускного в год, посвященный Защитникам Отечества и 80-летию Великой Победы, придает событию особенную значимость.

Подвиг советских воинов, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны, а также нынешних защитников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, служат для юношей вдохновляющим примером. В период вызовов и перемен выпускники призваны стать надежной опорой и обеспечивать безопасность государства.

Полученные в академии знания и отточенные навыки станут прочной базой для успешной и эффективной службы на благо России. Академия желает офицерам и прапорщикам крепкого боевого товарищества, мужественных решений и мирного будущего.