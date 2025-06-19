Серпухов: год со дня присвоения статуса Наукоград — итоги и перспективы

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Год назад городскому округу Серпухов официально был присвоен статус наукограда, что стало признанием успехов в сфере научных исследований и инноваций.

На территории округа функционирует 50 организаций научно-промышленного комплекса, расположенных в Пущино (25), Протвино (9) и Серпухове, включая Оболенск и Большевик (16).

Научный потенциал Серпуховского наукограда охватывает широкий спектр направлений, включая исследования в области физики высоких энергий, биологии, биотехнологий, генетики, фармакологии, экологии, оборонно-промышленного комплекса, фармацевтики и химико-биологических разработок.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В настоящее время перед Серпуховым поставлены амбициозные цели, такие как развитие научных организаций, создание благоприятных условий для профессионального роста молодых специалистов, привлечение инвестиций и формирование инновационной среды. Ключевую роль в реализации этих целей играет реализация международных проектов «СИЛА» и «ОМЕГА».

Научная и кадровая база Пущино является основой для создания современного Биотехнопарка, где результаты фундаментальных исследований местных институтов в области биологии, биотехнологии, генетики, фармакологии и экологии находят практическое применение.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

К научному потенциалу округа также вносят вклад предприятия научного и производственного комплекса Серпухова (АНО «Институт инженерной физики», АО «РАТЕП», АО «Металлист»), Оболенска (Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, ООО «Алиум») и Большевика (НИЦ токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов).

Общая численность сотрудников научно-промышленного комплекса округа составляет почти 9,5 тысячи человек.

Жители Пущино и Протвино уже отмечают положительные изменения, включая благоустройство значимых мест и общественных пространств, капитальный ремонт учреждений культуры и досуга, а также строительство нового жилья.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Ключевые проекты и планы развития:

Проект «СИЛА» (Институт физики высоких энергий им. А.А. Логунова, Протвино): реализуется создание нового поколения синхротронно-лазерного комплекса, перспективного источника излучения. Общий объем финансирования из федерального бюджета превышает 140 млрд рублей.

Центр ядерной медицины: ведется разработка проектно-сметной документации для создания первого в стране центра на базе ускорительного комплекса «У-70».

Научно-исследовательский центр «Развитие» (для детей и молодежи): Опытно-образовательная площадка успешно функционирует в Пущино. В Серпухове готовится к открытию новый корпус (закуплена мебель, ведутся ремонтные работы). Следующий этап – открытие площадок в Протвино и Оболенске.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Биотехнологический кластер Московской области: Формирование кластера на базе инфраструктуры Протвино, Пущино и Оболенска.

Серпуховский округ позиционируется как универсальная площадка, объединяющая усилия и взаимодействие между фундаментальными исследованиями в области физики высоких энергий (Протвино) и биотехнологии/фармакологии (Пущино и Оболенск). В планах – создание научно-технологического университета «Интеграция».

Перспективные направления развития: Усиление мер поддержки науки и наукоемких производств, формирование идеологии, обеспечивающей полный цикл: образование – научные исследования – трудоустройство – инвестиции.