Серпухов готовится к осенне-зимнему периоду: Комбинат благоустройства завершил проверку техники
Фото: [Пресс-служба Городского округа Серпухов]
В преддверии осенне-зимнего периода, МБУ «Комбинат благоустройства» Серпухова провел тщательную проверку готовности специализированной уборочной техники.
Представители ГУСТ провели детальный осмотр, уделив особое внимание крупной снегоуборочной технике и средствам малой механизации, которые будут использоваться для очистки дворовых территорий и общественных пространств города. По результатам проверки, рабочая комиссия оценила состояние техники как удовлетворительное.
Более двухсот единиц специализированной техники, включая мощные снегоуборочные машины, мини-погрузчики и ручные инструменты, прошли всестороннюю диагностику и признаны полностью подготовленными к эксплуатации.
Особое внимание было уделено работоспособности роторных установок и другого оборудования, предназначенного для уборки дворов, обеспечивающего возможность выполнения работ в различных режимах круглый год.
Важным фактором успешной подготовки является наличие достаточного количества квалифицированных сотрудников, способных эффективно работать в неблагоприятных погодных условиях. В штате Комбината благоустройства насчитывается 240 водителей и механизаторов, а также 280 дворников.