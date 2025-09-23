Серпухов готовится к осенне-зимнему периоду: Комбинат благоустройства завершил проверку техники

Представители ГУСТ провели детальный осмотр, уделив особое внимание крупной снегоуборочной технике и средствам малой механизации, которые будут использоваться для очистки дворовых территорий и общественных пространств города. По результатам проверки, рабочая комиссия оценила состояние техники как удовлетворительное.

Более двухсот единиц специализированной техники, включая мощные снегоуборочные машины, мини-погрузчики и ручные инструменты, прошли всестороннюю диагностику и признаны полностью подготовленными к эксплуатации.

Особое внимание было уделено работоспособности роторных установок и другого оборудования, предназначенного для уборки дворов, обеспечивающего возможность выполнения работ в различных режимах круглый год.

Важным фактором успешной подготовки является наличие достаточного количества квалифицированных сотрудников, способных эффективно работать в неблагоприятных погодных условиях. В штате Комбината благоустройства насчитывается 240 водителей и механизаторов, а также 280 дворников.