Серпухов обзавелся новым оборудованием для благоустройства

Данное оборудование разработано для эффективной переработки отходов растительного происхождения, включая деревья небольшого и среднего размера.

«Торнадо М350» отличается высокой производительностью и позволяет быстро превращать сухие ветки в щепу, которая может найти применение в различных хозяйственных целях.

Особенностью устройства является его способность функционировать даже в труднодоступных местах, на неровной поверхности.

Появление новой техники оптимизирует процесс благоустройства и уборки территорий Серпуховского городского округа. В период с 2024 по 2025 год в МБУ «Комбинат благоустройства» поступило уже 23 единицы новой спецтехники, среди которых грейдеры, самосвалы, погрузчики, тракторы и КДМ. Об этом сообщил ВРИП главы г. о. Серпухов Алексей Шимко.