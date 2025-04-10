Серпухов обзавелся новым оборудованием для благоустройства
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Серпухов]
10 апреля на комбинат благоустройства Серпухова 10 апреля прибыла современная техника, в частности измельчитель древесины «Торнадо М350».
Данное оборудование разработано для эффективной переработки отходов растительного происхождения, включая деревья небольшого и среднего размера.
«Торнадо М350» отличается высокой производительностью и позволяет быстро превращать сухие ветки в щепу, которая может найти применение в различных хозяйственных целях.
Особенностью устройства является его способность функционировать даже в труднодоступных местах, на неровной поверхности.
Появление новой техники оптимизирует процесс благоустройства и уборки территорий Серпуховского городского округа. В период с 2024 по 2025 год в МБУ «Комбинат благоустройства» поступило уже 23 единицы новой спецтехники, среди которых грейдеры, самосвалы, погрузчики, тракторы и КДМ. Об этом сообщил ВРИП главы г. о. Серпухов Алексей Шимко.