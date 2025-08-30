Серпухов определил приоритеты развития системы образования на ближайшие годы

29 августа в школе № 18 городского округа Серпухов прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Организаторами мероприятия выступили администрация округа и Управление образования при поддержке ведущих экспертов в сфере образования и воспитания.

В работе конференции приняли участие высококвалифицированные специалисты из федеральных учреждений: Александр Кудряшов, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» координирующий работу советников по воспитанию, Елена Слесаренко, руководитель Детского центра Музея Победы, Оксана Даньшина, проректор по образовательной деятельности Росбиотеха, Александра Чекурова, заместитель директора ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», разработчика федеральных программ воспитания по всем уровням образования и «Разговоров о важном», представитель общероссийского движения «Здоровое Отечество» Сабина Сальникова.

Ключевым элементом образовательной стратегии, внедряемой во всех школах Серпухова, является единая федеральная программа и успешный проект «Разговоры о важном», опыт реализации которого был подробно обсужден на одной из секций конференции. Представители экспертного сообщества поделились передовыми методиками обучения, продемонстрировали возможности объединения научных исследований и образовательного процесса, а также обсудили важность школьных музеев в формировании благоприятной образовательной атмосферы.

«Развитие образования в наукограде Серпухов не просто актуально — оно необходимо для создания будущего, в котором молодое поколение будет готово к вызовам времени и сможет внести свой вклад в развитие муниципалитета, региона и страны в целом. Образование — это не только обучение, но и инвестиция в будущее, — отметил Глава муниципалитета Алексей Шимко. — Важно, чтобы Серпухов стал не только территорией получения качественного образования, но и привлекал молодые педагогические кадры. Первый учитель — это человек, который на всю жизнь остается в памяти каждого. Именно на его примере ребенок учится в дальнейшем взаимодействовать с обществом, быть честным, справедливым, мудрым».

Особое внимание на конференции было уделено внедрению инновационных подходов к педагогической деятельности, таких как междисциплинарное обучение, проектная работа и активное использование цифровых технологий. Участники единогласно заявили о необходимости ориентироваться на индивидуальные потребности и способности каждого ребенка для создания эффективной и конкурентоспособной образовательной среды.

За отчетный период Серпухов добился значительных успехов в развитии системы образования, поднявшись в рейтинге из категории «красной зоны» (56 место) до «зеленой зоны» (26 место), что свидетельствует о серьезном прогрессе и позитивных изменениях.

Две школы из Серпухова, Гимназия Протвино и Школа № 18, удостоились звания лучших образовательных учреждений Московской области, вошли в сотню лидеров региона. Девять школ муниципалитета — школа № 19 им. Романа Катасонова, Образовательный комплекс «Пущино», школа № 10, Центр непрерывного образования, Лицей Протвино, Липицкая школа, «Эффективная школа», Образовательный комплекс им. Владимира Храброго и Школа современного образования — находятся в зоне образовательных лидеров, получив признание Министерства образования Подмосковья. Из двадцати школ, отмеченных как лучшие в области, три представили Серпухов: школы № 18, «Эффективная школа» и школа № 10. В текущем году в школы округа приняты 29 новых педагогов.

«Основа развития Серпухова как наукограда — это качественное образование и воспитание подрастающего поколения. Именно система подготовки кадров определит то, как будет развиваться наука, бизнес и экономика муниципалитета. Совместно с администрацией города мы будем привлекать лучшие ресурсы страны, чтобы создавать условия для работы молодых ученых, интеграции их разработок в бизнес и поддержки бизнесом науки», — подчеркнула Наталья Агре, генеральный директор АО «Большой Серпухов.

Депутаты Московской областной Думы Андрей Голубев и Татьяна Карзубова, а также председатель Совета депутатов городского округа Серпухов Михаил Шульга совместно с педагогическим сообществом обсудили итоги прошедшего учебного года и обозначили перспективные направления развития образования.

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гедиминас Таранда, основатель Имперского русского балета и Академии балета, обратился к участникам конференции с приветственным словом. Номер в исполнении его талантливых учеников стал ярким культурным акцентом мероприятия.

С 1 сентября начало учебный год 24 645 учеников Серпухова, в том числе около 2 142 первоклассников.