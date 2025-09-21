Серпухов отметил День рождения ярким праздником от общественной организации «Здоровое Отечество»
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Серпухов]
В честь Дня рождения Серпухова общественное движение «Здоровое Отечество» преподнесло городу масштабный и яркий праздник.
Тысячи жителей и гостей Серпухова стали участниками сотен разнообразных мероприятий, которые проходили с утра и до позднего вечера.
В программе праздника были мастер-классы от именитых спортсменов – Никиты Нагорного, Олега Саитова, Александра Легкова, Юрия Постригая, Александры Пацкевич, Михаила Кокляева и других.
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Серпухов]
Завершились торжества авто- и мотопробегом по историческим местам Серпухова, захватывающими силовыми тренировками, кулинарным шоу с приготовлением плова на открытом огне, а кульминацией стал концерт популярного исполнителя Егора Крида.
«Спасибо Президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву, который помог сделать День города масштабным и запоминающимся. Отдельная благодарность правоохранительному блоку, экстренным службам, для которых любой праздник – это ответственное дежурство в режиме 24/7. С Днем рождения, Серпухов! Пусть твое будущее будет таким же ярким и позитивным, как этот день». – прокомментировал глава Городского округа Серпухов Алексей Шимко.