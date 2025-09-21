Серпухов отметил День рождения ярким праздником от общественной организации «Здоровое Отечество»

Тысячи жителей и гостей Серпухова стали участниками сотен разнообразных мероприятий, которые проходили с утра и до позднего вечера.

В программе праздника были мастер-классы от именитых спортсменов – Никиты Нагорного, Олега Саитова, Александра Легкова, Юрия Постригая, Александры Пацкевич, Михаила Кокляева и других.

Фото: [ пресс-служба администрации Г.о. Серпухов ]

Завершились торжества авто- и мотопробегом по историческим местам Серпухова, захватывающими силовыми тренировками, кулинарным шоу с приготовлением плова на открытом огне, а кульминацией стал концерт популярного исполнителя Егора Крида.