Серпухов отметил вручение паспортов 14 юным гражданам России
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов]
На площади Славы, у мемориальной стелы «Город воинской доблести», состоялась торжественная церемония вручения паспортов 14 молодым жителям округа Серпухов.
Глава городского округа, Алексей Шимко, совместно с депутатами областной Думы, Татьяной Карзубовой, и депутатом окружного Совета, Еленой Головиной, поздравили ребят с получением этого важного документа.
Получение паспорта – это не просто формальность, а значимый этап в жизни каждого гражданина, символизирующий его гражданские права и обязанности. Молодые люди, получившие паспорта, демонстрируют целеустремленность и стремление к успеху: они активно участвуют в олимпиадах и конкурсах, добиваются высоких результатов и уже задумываются о своем будущем после школы.
Отдельное внимание было уделено восьми добровольцам, которые регулярно поддерживают и оказывают помощь военнослужащим. Их бескорыстная помощь и активная гражданская позиция служат вдохновляющим примером для всех.
Эта традиционная церемония играет важную роль в формировании патриотического воспитания у молодого поколения и укреплении уважения к своей Родине. Ожидается, что подобные мероприятия будут регулярно проводиться и в дальнейшем.