Серпухов отметил вручение паспортов 14 юным гражданам России

Глава городского округа, Алексей Шимко, совместно с депутатами областной Думы, Татьяной Карзубовой, и депутатом окружного Совета, Еленой Головиной, поздравили ребят с получением этого важного документа.

Получение паспорта – это не просто формальность, а значимый этап в жизни каждого гражданина, символизирующий его гражданские права и обязанности. Молодые люди, получившие паспорта, демонстрируют целеустремленность и стремление к успеху: они активно участвуют в олимпиадах и конкурсах, добиваются высоких результатов и уже задумываются о своем будущем после школы.

Отдельное внимание было уделено восьми добровольцам, которые регулярно поддерживают и оказывают помощь военнослужащим. Их бескорыстная помощь и активная гражданская позиция служат вдохновляющим примером для всех.

Эта традиционная церемония играет важную роль в формировании патриотического воспитания у молодого поколения и укреплении уважения к своей Родине. Ожидается, что подобные мероприятия будут регулярно проводиться и в дальнейшем.