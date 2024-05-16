Серпухов отправил новую партию гуманитарного груза в зону СВО

Городской округ Серпухов снова помогает бойцам спецоперации, прифронтовым госпиталям и жителям Донбасса. Была собрана крупная партия гуманитарного груза, которую на передовую повезут ветераны пограничных войск.

В Серпухове общими усилиями собрали 10 тонн груза, которые доставят в 24 подразделения и три прифронтовых госпиталя. Участие в формировании крупной посылки приняли сотни жителей, включая волонтеров, жен мобилизованных, представителей Богоявленского храма и всех желающих из других округов Московской области.

При сборе посылки ориентировались на нужды бойцов на спецоперации. Были собраны стройматериалы, гвозди, кабели, лопаты, генераторы, а также продукты, медикаменты и маскировочные сети. Все эти вещи как никогда актуальны для бойцов. В посылку вложили и «привет» из округа: письма поддержки, детские рисунки и иконы, которые будут греть сердца защитников.

Округ учел пожелания прифронтовых госпиталей и отправил также хирургические кровати. Как отметил глава г.о. Серпухов Сергей Никитенко, все больше активистов округа участвуют в сборе и оформлении гуманитарных посылок на СВО.