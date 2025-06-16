Серпухов отпраздновал День благотворительности «Белый цветок»

В Серпухове состоялся ежегодный День благотворительности «Белый цветок» — праздник, уходящий корнями в древние русские традиции и возрожденный в наши дни более двух десятилетий назад.

Идея «Белого цветка» уходит корнями в богатую историю русской благотворительности, где покупка белых цветов служила символом пожертвования и помощи нуждающимся. Независимо от достатка, каждый — от состоятельных спонсоров до обычных граждан — мог внести свой вклад, ведь искреннее пожертвование, даже небольшое, приближало к общей благородной цели.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Организаторами мероприятия выступили Подольская епархия, Серпуховское благочиние и городская администрация, объединившие усилия для поддержки детей, нуждающихся в помощи.

«На протяжении всей истории благотворительности подчеркивалась ценность каждого, даже самого скромного пожертвования. Эта идея находит отражение и в религиозных текстах, в частности, в Евангелии. Вспомним притчу о бедной вдове, пожертвовавшей всего две лепты — монеты, казалось бы, незначительные. Однако Господь принял этот дар как величайшую жертву, ибо вдова отдала все, что у нее было», — рассказал иерей Дионисий Коськин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Помощь детям оказывалась посредством приобретения игрушек, участия в творческих мастер-классах (с добровольным взносом) или перевода средств через QR-коды, размещенные на специальных коробках.

В этом году собранные средства будут направлены на закупку специализированного питания для детей с тяжелыми заболеваниями, проживающих в Серпуховском городском округе.