Серпухов предоставляет выпускникам шанс сдать ЕГЭ: стартовали резервные дни

В Серпухове начались резервные дни проведения государственной итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена. Один из пунктов сдачи экзаменов расположен в школе №16, где сегодня зарегистрировано 137 участников.

В этот день выпускники сдавали экзамены по обществознанию, литературе, географии и физике. Резервные дни позволяют выпускникам прошлых лет, а также тем, кто по каким-либо причинам не смог сдать экзамены в основные дни, улучшить свои результаты и повысить шансы на поступление в желаемый вуз.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Помимо школьников, ЕГЭ сдавали курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого и учащиеся других военных учебных заведений. Это дает им возможность продолжить обучение в высших учебных заведениях после получения среднего профессионального образования.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В соответствии с установленным порядком за ходом экзаменов наблюдают общественные наблюдатели, обеспечивающие открытость и честность процедуры.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ будут продолжаться до 23 июня, предоставляя выпускникам дополнительную возможность успешно сдать экзамен.