Серпухов предоставляет выпускникам шанс сдать ЕГЭ: стартовали резервные дни
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В Серпухове начались резервные дни проведения государственной итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена. Один из пунктов сдачи экзаменов расположен в школе №16, где сегодня зарегистрировано 137 участников.
В этот день выпускники сдавали экзамены по обществознанию, литературе, географии и физике. Резервные дни позволяют выпускникам прошлых лет, а также тем, кто по каким-либо причинам не смог сдать экзамены в основные дни, улучшить свои результаты и повысить шансы на поступление в желаемый вуз.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Помимо школьников, ЕГЭ сдавали курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого и учащиеся других военных учебных заведений. Это дает им возможность продолжить обучение в высших учебных заведениях после получения среднего профессионального образования.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
В соответствии с установленным порядком за ходом экзаменов наблюдают общественные наблюдатели, обеспечивающие открытость и честность процедуры.
Резервные дни для сдачи ЕГЭ будут продолжаться до 23 июня, предоставляя выпускникам дополнительную возможность успешно сдать экзамен.